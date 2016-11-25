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بالفيديو: 7 حيل لإخفاء الأوراك البارزة

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الخميس 24-11-2016 19:25

1- اختاري توب أو سترة بلون فاتح، واتركي الألوان الداكنة للمنطقة السفلى من جسمك
2- 2- اختاريه جيليه طويلة وبلون فاتح، توب طويلة أو تونيك أو سترة تغطي الأوراك وبتدرجات لونية تصبح داكنة عند أسفلها، فهي تظهر أوراكك أصغر حجماً
3- اختاري التنانير ذات الخصر العالي
4- تزيّني بعقود كبيرة وإكسسوارات لافتة للنظر
5- ارتدي سترة طويلة تصل إلى حدود الوركين أو تغطيهما، فهذا يساعد على إخفاء عيوب هذه المنطقة
6- ارتدي فستاناً ملفوفاً Wrap Dress فهو يضيف حجماً إلى منطقة الخصر فيحدث توازناً في شكل الجسم
7- عند اختيار الحوزام، تأكدي من وضعه في المنطقة العلوية من الخصر

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سيدتي

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