بالفيديو: 7 حيل لإخفاء الأوراك البارزة
الخميس 24-11-2016 19:25
1- اختاري توب أو سترة بلون فاتح، واتركي الألوان الداكنة للمنطقة السفلى من جسمك
2- 2- اختاريه جيليه طويلة وبلون فاتح، توب طويلة أو تونيك أو سترة تغطي الأوراك وبتدرجات لونية تصبح داكنة عند أسفلها، فهي تظهر أوراكك أصغر حجماً
3- اختاري التنانير ذات الخصر العالي
4- تزيّني بعقود كبيرة وإكسسوارات لافتة للنظر
5- ارتدي سترة طويلة تصل إلى حدود الوركين أو تغطيهما، فهذا يساعد على إخفاء عيوب هذه المنطقة
6- ارتدي فستاناً ملفوفاً Wrap Dress فهو يضيف حجماً إلى منطقة الخصر فيحدث توازناً في شكل الجسم
7- عند اختيار الحوزام، تأكدي من وضعه في المنطقة العلوية من الخصر