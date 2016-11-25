بالفيديو: 7 حيل لإخفاء الأوراك البارزة

1- اختاري توب أو سترة بلون فاتح، واتركي الألوان الداكنة للمنطقة السفلى من جسمك

2- 2- اختاريه جيليه طويلة وبلون فاتح، توب طويلة أو تونيك أو سترة تغطي الأوراك وبتدرجات لونية تصبح داكنة عند أسفلها، فهي تظهر أوراكك أصغر حجماً

3- اختاري التنانير ذات الخصر العالي

4- تزيّني بعقود كبيرة وإكسسوارات لافتة للنظر

5- ارتدي سترة طويلة تصل إلى حدود الوركين أو تغطيهما، فهذا يساعد على إخفاء عيوب هذه المنطقة

6- ارتدي فستاناً ملفوفاً Wrap Dress فهو يضيف حجماً إلى منطقة الخصر فيحدث توازناً في شكل الجسم

7- عند اختيار الحوزام، تأكدي من وضعه في المنطقة العلوية من الخصر