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جيلبيرتو ميديتشي: هذه هي العلاقة بين سيارات فيراري وعالم الموضة

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الإثنين 31-10-2016 18:19

خلال فعاليات أسبوع الموضة في بيروت، والذي شاركت مجلة "سيدتي" في رعايته، كان لنا لقاء حوار موجز مع مدير عام شركة "فيراري" في لبنان جيلبيرتو ميديتشي. استطاع ميديتشي من خلال أجوبته أن يشرح لنا علاقة سيارات "فيراري" بعالم الموضة والسبب الذي دفعها إلى أن تشارك في رعاية حدث من هذا النوع.

ما هي العلاقة بين "فيراري" وعالم الأزياء؟
بدأت علاقة "فيراري" بعالم الموضة منذ ولادة العلامة عام 1947. فهي تسلّط الضوء على فن التصميم والشغف والإبداع، وهي عوامل مشتركة بين العالمين.

لماذا اخترتم أن تكون أحد الراعين للموضة في بيروت؟
"فيراري" هي جزء لا يتجزأ من عالم الرفاهية والترف، لذا نحن هنا في مشاركة لهذا الأسبوع الذي يضمّ الكثير من الإبداع.

كيف تقيّمون هذا الحدث؟
هو حدث مثير للاهتمام بالفعل. وبالنسبة إلينا نحرص على إبقاء علامة "فيراري" قريبة من الجميع.

هل هناك أي مشاريع جديدة ل "فيراري"؟
هناك دائماً مشاريع جديدة لعلامة "فيراري"، ومؤخراً اختتمنا فعاليات Panoram Lebanon 2016 وقد كان حدثاً ناجحاً بالفعل.

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سيدتي