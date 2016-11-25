7 إطلالات بالأسود لأناقة شتوية

مجموعة من أبرز صيحات الموضة لخريف ٢٠١٦ نسقناها باطلالات أساسها الأناقة والرقي مع لمسات عصرية وشبابية، اكتشفي معنا في هذه الجلسة التصويرية، كيف تتقنين فن ارتداء ملك الألوان "الأسود” مع مجموعة من صيحات عالم الأزياء بأسلوب أنيق وعصري وبدون مبالغة.

اعداد وتنسيق : ميرا جنيد

تصوير : فؤاد تادروس

مكياج : ايفانا بو سلامة

الشعر : Velvet Management

الأزياء والاكسسوارات Dsquared2, Balenciaga, Roberto Cavalli, Philosopy, Marni, Prada, Sonia Rykiel, Marc Jacobs, Vince, Hatattack (Aishti)