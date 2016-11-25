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"الدفاع المدني" تحذر من تقلبات الطقس وانجرافات الوديان

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"الدفاع المدني" تحذر من تقلبات الطقس وانجرافات الوديان "الدفاع المدني" تحذر من تقلبات الطقس وانجرافات الوديان

دعت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، إلى أخذ الحيطة والحذر من المخاطر المفاجئة التي قد تنشأ عن تقلبات الطقس الاستثنائية وانجرافات بعض الاودية نتيجة السيول، وتجمع المياه التي تنجم من هطول الأمطار الشديدة، كما هي توقعات الحالة الجوية في مثل هذه الأيام من السنة .

وناشدت  الراغبين في التنزه في البر، ضرورة مراقبة  تغيرات الطقس قبل  القيام  بأية رحلة برية أو تخييم، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه وعدم السباحة في مياه السيول والأمطار، وتجنب الجلوس في بطون الأودية أثناء هطول الأمطار، تعزيزاً لسلامتهم، وعدم المجازفة  في اجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات  والابتعاد عن المناطق المنخفضة.  وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة .

وحثت الجمهور على متابعة إرشادات مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة للأرصاد الجوية ومواقع وزارة الداخلية "MOIUAE" والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، التي تبث رسائل ارشادية فورية، مؤكدةً ضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية من المصادر الرسمية "المركز الوطني للأرصاد الجوية"، تجنباً للأخطار وتعزيزاً للسلامة.

 

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