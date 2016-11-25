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22 لاعباً بقائمة دجلة استعداداً لمواجهة المصرى

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22 لاعباً بقائمة دجلة استعداداً لمواجهة المصرى 22 لاعباً بقائمة دجلة استعداداً لمواجهة المصرى

>كتب أحمد طارق

ضم أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، غداً السبت، على استاد برج العرب  فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر، من عمر مسابقة الدورى العام.

 

وضمت القائمة كلا من.. عصام الحضري، محمود رضا، أحمد بدوى، مصطفي جلال، محمود علاء، رجب نبيل، أحمد العش، مصطفى طلعت، كريم محمود، عرفة السيد، محمد شريف، سيد سالم، محمد هلال، أحمد حسن، حسام عرفات، إبراهيم عبد الخالق، محمد أنور، سامويل أفوم، محمود مرعى، عمرمرموش، ابراهيما نيداى، عبد الرحمن يوسف.


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