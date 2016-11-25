أحمد الشيخ: الأهلى لم يطمئن علىّ بعد الإصابة

كتب أحمد طارق

أكد أحمد الشيخ، صانع ألعاب مصر المقاصة، أنه لم يتلق أى اتصال هاتفى من الجهاز الفنى للنادى الأهلى، للاطمئنان على الإصابة التى لحقت به خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية، حيث أصيب بكدمة قوية.

أضاف الشيخ، خلال تصريحاته لقناة "on sport" أن لاعبى المارد الأحمر، وعمال النادى، اطمئنوا عليه، مشيراً إلى أن جمهور الأهلى صاحب الفضل عليه، متمنياً أن يصبح عند حسن ظنهم.

وأعرب الشيخ، عن سعادته باهتمام ومتابعة حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أداءه مع المقاصة، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يمنحه دافعا قويا لإظهار أفضل ما لديه من إمكانيات.