أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أحمد الشيخ: الأهلى لم يطمئن علىّ بعد الإصابة

Google+ Print
أحمد الشيخ: الأهلى لم يطمئن علىّ بعد الإصابة أحمد الشيخ: الأهلى لم يطمئن علىّ بعد الإصابة

>كتب أحمد طارق

أكد أحمد الشيخ، صانع ألعاب المقاصة، أنه لم يتلق أى اتصال هاتفى من الجهاز الفنى للنادى الأهلى، للاطمئنان على الإصابة التى لحقت به خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية، حيث أصيب بكدمة قوية.

 

أضاف الشيخ، خلال تصريحاته لقناة "on sport" أن لاعبى المارد الأحمر، وعمال النادى، اطمئنوا عليه، مشيراً إلى أن جمهور الأهلى صاحب الفضل عليه، متمنياً أن يصبح عند حسن ظنهم.

 

وأعرب الشيخ، عن سعادته باهتمام ومتابعة حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أداءه مع المقاصة، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يمنحه دافعا قويا لإظهار أفضل ما لديه من إمكانيات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة