أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 25 / 11 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها دخول الفريق فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، غداً السبت، فى الجولة الـ11 بالدورى بخلاف تعرض أحمد رفعت لاعب الفريق لحادث مرورى تسبب فى غيابه عن مران المستبعدين.
الزمالك يعسكر للمقاولون عقب صلاة الجمعة
دخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت وانطلق معسكر الزمالك فور انتهاء صلاة الجمعة حيث توجه الفريق لأحد فنادق منطقة التجمع الخامس على أن يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون بملعب بتروسبورت الذى سيستضيف المباراة فى السابعة مساء.
وضمت قائمة نادى الزمالك 20 لاعبا هم : أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح.
"المكان الخالى" يضع الزمالك فى حيرة.. وترقب مصير كهربا
أصبح الجهاز الفنى لنادى الزمالك فى حيرة شديدة خلال الفترة الحالية بسبب المكان الخالى بالقائمة البيضاء لتحديد الصفقة الأنسب للتعاقد معها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة واستغلال اللاعب المنتظر ضمه لعلاج إحدى المشاكل الفنية بالفريق.
جاءت حيرة جهاز نادى الزمالك بعد تزايد أنباء رحيل محمود كهربا المعار لنادى اتحاد جدة السعودى خلال الميركاتو الشتوى وعدم استكمال الإعارة وهو ما يعنى ضرورة عودته لقائمة الفريق وبالتالى عدم التعاقد مع لاعب جديد ويرحب الجهاز الفنى بعودة كهربا لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية نظرًا لامتلاكه مهارات وقدرات فنية تميزه عن باقى اللاعبين فى نفس المركز وهى تهديد المرمى بشكل مباشر طوال المباراة وهو ما يفتقده الأبيض فى الفترة الحالية .
عدم عودة كهربا لنادى الزمالك ستمهد الطريق أمام التعاقد مع مهاجم أفريقى جديد خلال الفترة القادمة ودخل أكثر من لاعب فى حسابات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية أبرزهم كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندرى ووليم جيبور مهاجم ريو آفى البرتغالى المعار لصفوف الوداد المغربى بخلاف بعض المهاجمين المعروضين عن طريق وكلاء لاعبين لكن يترقب مسئولو الزمالك معرفة المصير النهائى لكهربا .
4 تغييرات بتشكيل الزمالك أمام المقاولون.. تعرف عليها
ينوى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح إقامة 4 تغييرات فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة المقاولون العرب غدًا السبت.
وعاد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك لقائمة فريقه أمام المقاولون لكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء دون المشاركة بالتشكيلة الأساسية لعدم الجاهزية الفنية بعد غيابه عن آخر مباراتين للإصابة قبل الاحتفال بحفل زفافه حيث استقر الجهاز الفنى على مشاركة الزامبى مايوكا بالتشكيلة الأساسية لقيادة الهجوم بعد تألقه فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بعد مشاركته كبديل فى الدقائق الأخيرة وتلقيه وعدًا بالحصول على فرصة خلال المباريات المقبلة .
كما ينوى جهاز نادى الزمالك الإبقاء على أيمن حفنى بمقاعد البدلاء أمام المقاولون ومشاركة الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا والنيجيرى ستانلى فى التشكيلة الأساسية خلف مايوكا بعد الاستقرار على خوض المباراة بثلاثى فى مركز وسط الملعب المدافع .
فيما قرر جهاز نادى الزمالك الحفاظ على قوام خط الدفاع بإشراك الثنائى أحمد دويدار ومحمود حمدى فى قلب الدفاع ومحمد ناصف ظهير أيسر وحسنى فتحى ظهير أيمن فيما سيقود وسط الملعب طارق حامد والنيجيرى معروف يوسف بالإضافة إلى إبراهيم صلاح لتعويض غياب محمود دونجا المصاب بكدمة قوية فى الرباط الداخلى للركبة .
وبذلك تكون تغييرات نادى الزمالك بالتشكيل عبارة عن جنش بدلاً من أحمد الشناوى ومعروف يوسف بدلاً من أيمن حفنى ومايوكا بدلاً من أحمد جعفر وإبراهيم صلاح بدلاً من محمود دونجا .
ويعد التشكيل الأقرب لنادى الزمالك مكون من جنش فى حراسة المرمى وأحمد دويدار ومحمود حمدى ومحمد ناصف وحسنى فتحى وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وشيكابالا وستانلى ومايوكا .
تعرض أحمد رفعت صانع ألعاب نادى الزمالك، لحادث سيارة صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى غيابه عن حضور مران المستبعدين، الذى أقيم بمقر النادى فى ميت عقبة، إلا أن اللاعب بحالة جيدة وسينتظم فى مران الغد بشكل طبيعى.
ويستعد نادى الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، غداً السبت، فى الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز وشهد القائمة البيضاء عودة محمد إبراهيم للمرة الأولى بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد محمود دونجا بسبب الإصابة وأحمد رفعت وشوقى السعيد وصلاح ريكو وإسلام جمال لأسباب فنية، بالإضافة إلى مصطفى فتحى ومحمد مسعد وعلى فتحى ومحمد مجدى بسبب الإصابة.
مصطفى فتحى يعود للقاهرة اليوم بعد الفحص الألمانى
يعود مصطفى فتحى صانع ألعاب نادى الزمالك، إلى القاهرة اليوم الجمعة، قادما من ألمانيا، بعد خضوعه لفحوصات طبية هناك، والتى أكدت عدم حاجته لإجراء عملية جراحية.
وأثبتت الفحوصات التى خضع لها مصطفى فتحى فى ألمانيا، إصابته بكدمة قوية فى الغضروف مما يستلزم الخضوع لعلاج طبيعى وتأهيل لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، قبل العودة للمباريات بشكل طبيعى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة العلاج الطبيعى فى القاهرة خلال الأيام المقبلة.
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