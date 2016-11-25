أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 25 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها دخول الفريق فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، غداً السبت، فى الجولة الـ11 بالدورى بخلاف تعرض أحمد رفعت لاعب الفريق لحادث مرورى تسبب فى غيابه عن مران المستبعدين.

الزمالك يعسكر للمقاولون عقب صلاة الجمعة

دخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت وانطلق معسكر الزمالك فور انتهاء صلاة الجمعة حيث توجه الفريق لأحد فنادق منطقة التجمع الخامس على أن يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون بملعب بتروسبورت الذى سيستضيف المباراة فى السابعة مساء.

"المكان الخالى" يضع الزمالك فى حيرة.. وترقب مصير كهربا

أصبح الجهاز الفنى لنادى الزمالك فى حيرة شديدة خلال الفترة الحالية بسبب المكان الخالى بالقائمة البيضاء لتحديد الصفقة الأنسب للتعاقد معها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة واستغلال اللاعب المنتظر ضمه لعلاج إحدى المشاكل الفنية بالفريق.

جاءت حيرة جهاز نادى الزمالك بعد تزايد أنباء رحيل محمود كهربا المعار لنادى اتحاد جدة السعودى خلال الميركاتو الشتوى وعدم استكمال الإعارة وهو ما يعنى ضرورة عودته لقائمة الفريق وبالتالى عدم التعاقد مع لاعب جديد ويرحب الجهاز الفنى بعودة كهربا لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية نظرًا لامتلاكه مهارات وقدرات فنية تميزه عن باقى اللاعبين فى نفس المركز وهى تهديد المرمى بشكل مباشر طوال المباراة وهو ما يفتقده الأبيض فى الفترة الحالية .

عدم عودة كهربا لنادى الزمالك ستمهد الطريق أمام التعاقد مع مهاجم أفريقى جديد خلال الفترة القادمة ودخل أكثر من لاعب فى حسابات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية أبرزهم كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندرى ووليم جيبور مهاجم ريو آفى البرتغالى المعار لصفوف الوداد المغربى بخلاف بعض المهاجمين المعروضين عن طريق وكلاء لاعبين لكن يترقب مسئولو الزمالك معرفة المصير النهائى لكهربا .