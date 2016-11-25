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«مانشستر سيتي» يسعى للتعاقد مع مدافع كبير كبديل لكومبانى المصاب

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«مانشستر سيتي» يسعى للتعاقد مع مدافع كبير كبديل لكومبانى المصاب «مانشستر سيتي» يسعى للتعاقد مع مدافع كبير كبديل لكومبانى المصاب

مانشيستر سيتي – ارشيفية

يتجه نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي لإعطاء الضوء الأخضر لمدربه الإسباني بيب جوارديولا، من أجل أن يقوم خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بضم مدافع جديد لفريق السيتزنز بدلًا من البلجيكي فيسنت كومباني الذي تعرض لإصابة مؤخرًا.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة المان سيتى، لم تكن تعتزم الدخول في أي صفقات كبيرة خلال فترة الإنتقالات المقبلة إلا أن إصابة “كومباني” وابتعاده لأكثر من شهر عن الملاعب وعدم الثقة بقدرة اللاعب على العودة بسرعة الى المستوى المعهود دفع مسئولى النادى للتفكير في الأمر.

يذكر أنه، على الرغم من قوته الهجومية إلا أن مانشستر سيتي تعرض لبعض المشكلات دفاعيًا هذا الموسم في مباريات البرمير ليج، حيث لم يتمكن نيكولاس اوتامندي بالرغم من مستواه الجيد من إثبات نفسه كقائد في الدفاع، بينما تم الإعتماد على ألكسندر كولاروف في غير مركزه أكثر من مرة.

وكان “مانشستر سيتي” قد أعار مدافعه الياكيم مانجالا إلى فالنسيا الإسباني لكن يبدو ان الفريق الإنجليزي لا يفكر في استعادته الآن بل يسعى للتعاقد مع نجم كبير ومتميز في خط الدفاع فى انتقالات يناير .

أ ش أ

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