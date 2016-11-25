وزير القوي العاملة: فوجئت بالنصب علي أشخاص مقابل التأشيرات المجانية من الوزارة

نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شهداء سيناء إثر تعرضهم لهجوم إرهابى أمس الخميس، على يد عناصر تكفيرية، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد ينظم أوضاع المكاتب التى تقوم بتسفير العمالة للخارج، وهناك بعض المكاتب تتسم بالوطنية وتقدم خدمات فى اطار القانون.

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين،والمذاع علي شاشة “الحياة”، أن قانون العمل الجديد به بعض الضوابط، وكان أهمها الاهتمام بالعمالة الموجودة بالخارج، والعمالة التى تلحق العمال للخارج، مشيرًا الى أن كل ما يقدم من تأشيرات وعقود العمل التى تصدر من القوى العاملة يقدم للشباب مجانًا، وفى حالة طلب الحصول على أموال يجب إبلاغ الوزارة.

وأوضح “سعفان”، أنه فوجئ بالنصب على بعض الأشخاص مقابل الحصول على تأشيرات من الوزارة فى مبالغ مالية وصلت إلى ربع مليون جنيه .