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قائد عملية الموصل: نستخدم أسلحة عالية الدقة لتجنب ضحايا بين المدنيين

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قائد عملية الموصل: نستخدم أسلحة عالية الدقة لتجنب ضحايا بين المدنيين قائد عملية الموصل: نستخدم أسلحة عالية الدقة لتجنب ضحايا بين المدنيين

>بغداد أ ش أ

أكد اللواء نجم الجبورى قائد عمليات تحرير الموصل أن تنظيم "داعش" الإرهابى بدأ الهروب إلى منطقة الجزيرة الغربية بعد تضييق الخناق عليه من قبل القوات الاتحادية.

 

وقال اللواء الجبورى - في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) بثتها مساء اليوم الجمعة - " إن العدو بدأ يهرب من المدينة ، خاصة وأنه يدرك أن الحصار سيطبق عليه وأن المنفذ الوحيد سيسد في وجهه بشكل كامل".

 

وأضاف أن هناك مناطق تتسلل منها عناصر داعش وخصوصا تلك التي بين مطار تلعفر (تحت سيطرة الحشد الشعبي) ، والمناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة ، أي من تلعفر وحتى مناطق سنجار وزمار ، وبعد أيام ستغلق هذه المنطقة بشكل كامل ، لافتا إلى أن التنظيم دائما يستخدم العوائل كدروع بشرية في تغطية عمليات هروبهم من المنطقة باتجاه الغرب.

 

وأشار قائد عمليات تحرير الموصل إلى أن هناك تواصلا مع الأهالي في مدينة الموصل وأن هناك قنوات بدأت بالنضوج ، وأن هذه العملية مهمة للغاية بالنسبة للقوات العسكرية في تقدمها ، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية في الموصل هي الكثافة السكانية بالمدينة، حيث تفرض هذه المسألة على القطع العسكرية والقوات المتحالفة معها السير ببطء وحذر شديدين، وهذه الكثافة تمنع استخدام الأسلحة الثقيلة.

 

وردا على سؤال حول عملية التمييز بين الأبرياء والمتورطين مع التنظيم الإرهابي ، قال اللواء الجبورى "إن هناك قاعدة معلومات حول المنتمين لداعش لدى الأجهزة الأمنية" ، لافتا إلى أن السكان المحليين يقومون بمساعدة أجهزة الأمن فى الكشف عن بعض المتورطين مع التنظيم.

 

وأكد الجبورى قائد عمليات تحرير الموصل أن تحرير المدينة سيتم خلال السنة الحالية.


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مصر 365

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