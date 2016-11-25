«البترول» تعلن توصيل الغاز إلى 15 ألف منزل في البحيرة بحلول 2018

أعلنت وزارة البترول، عن توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة إلى 15 ألف وحدة سكنية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بعد إنتهاء قطاع البترول من تنفيذ خط تغذية غاز في المدينة بطول 16 كم من محطة تخفيض ضغط الغاز والقياس بمدينة رشيد، وذلك في إطار تنفيذ برنامج العمل للمشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.

وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس جمال حجازي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، أن عدد العملاء المستهدف توصيل الغاز إليهم بمدينة ادكو يبلغ حوالى 15 ألف عميل على مرحلتين، وذلك بواقع حوالي 10 آلاف عميل خلال العام المالي الحالي 2017/2016، و5 آلاف عميل في العام المالي القادم، لافتا إلى أن عدد العملاء المتعاقدين على التوصيل حتى الآن بلغ نحو 5 آلاف عميل، وأنه من المخطط توصيل الغاز إلى نحو 1000 عميل بقرية البوصيلي الواقعة على مسار خط الغاز المغذى لمدينة ادكو.

وأضاف التقرير، أنه تم تدفيع الغاز الطبيعي بمدينة طما والتي تقع غرب النيل بمحافظة سوهاج بعد الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال البنية الرئيسية(محطة تخفيض ضغط – خط الضغط البيني بطول 11 كيلومترا-أعمال شبكات وتركيبات الغاز الطبيعي) وذلك لخدمة 10 آلاف عميل منزلي متوقع بالمدينة ولتصبح المدينة الثالثة خلال العام الجاري التي تقوم شركة غاز الأقاليم بإمدادها بالغاز الطبيعي بعد مدينتي جرجا والمراغة، وسوف يتم إمداد وتوصيل الغاز لثلاث مدن جديدة (قفط – نقادة – البلينا) بإجمالي عدد عملاء متوقع 15000 عميل منزلي خلال العام المقبل /2017 2018.

وأكد التقرير على أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تستهدف التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لم يصلها الغاز من قبل في إطار تحقيق خطة الدولة نحو التنمية الشاملة بمختلف القطاعات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وإتاحة خدمة حضارية لهم بديلة لاسطوانات البوتاجاز وتعمل على تخفيض الكميات المستهلكة منها.

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