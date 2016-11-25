رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل عمرو موسى

استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، اليوم الجمعة، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حيث عرض معه التطورات في المنطقة.

وقال موسي في تصريح عقب اللقاء، إنه بحث مع “بري” تطورات الأوضاع السياسية في لبنان ، وكذلك التطورات في سوريا وعدد من دول المنطقة العربية.

وكان عمرو موسي، قد إلتقي خلال زيارة يقوم بها الى لبنان منذ يومين مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء تمام سلام، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حيث ناقش معهم الأوضاع السياسية في لبنان عقب انتخاب الرئيس عون وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية.

فيما شارك عمرو موسي، أمس الخميس، في أعمال المؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية المنعقد ببيروت، مشيدًا في كلمة ألقاها أمام المؤتمر تحت عنوان “اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي أفضل” بفكرة تكوين لوبي عربي مصرفي من خلال إتفاق عدد من المصارف العربية.

أ ش أ