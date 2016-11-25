القبض على صاحب مخزن قبل بيعه 12 طن أرز بالسوق السوداء فى مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، و بحوزته 12 طن أرز، قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من أسعارها الأصلية بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين، تفيد قيام مالك مخزن مواد غذائية بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية واستغلاله لارتفاع الأسعار بالأسواق للاتجار بالسوق السوداء، محققًا من جراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة، ومهدرًا أموال الدعم بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى.

وداهمت قوة من مباحث التموين، المخزن، وألقى القبض عليه، و ضبط بحوزته 12 طنا و 750 كيلو أرز، تم تخزينها داخل المخزن، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.