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هل رمزى خالد خارج حسابات الزمالك؟.. محمد صلاح يجيب

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هل رمزى خالد خارج حسابات الزمالك؟.. محمد صلاح يجيب هل رمزى خالد خارج حسابات الزمالك؟.. محمد صلاح يجيب

عقد محمد صلاح المدير الفني للزمالك، جلسة مع رمزي خالد الظهير الأيمن للفريق على هامش الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، على استاد بتروسبورت، غداً السبت، فى الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.

 

جاءت الجلسة لإعادة ثقة رمزى خالد ورفع الحالة المعنوية للاعب خاصة أن هناك أنباء مستمرة من داخل قلعة ميت عقبة أنه سيرحل عن الفريق فى يناير وقال المدير الفني لللاعب:"خروجك من التشكيلة الأساسية ليس معناه أنك خارج الحسابات الفنية نعمل على منح فرصة متساوية لجميع اللاعبين بشكل لا يؤثر على المستوى وهذا عملنا الفني ولكن عليك بالتركيز الشديد في التدريبات من أجل حجز مكانة أساسية حينما يكون الفريق فى حاجة إليك".

 

تأتي جلسة محمد صلاح بمثابة رسالة لتطمئن رمزى خالد حول مستقبله مع الزمالك إلا أن مستواه الفني فى الفترة المقبلة هو من سيحسم مصيره النهائي ونسبة بقائه مع الفريق من عدمه.

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مصر 365