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بالصور.. القبض علي شخصين أثناء تهريبهما مواد مخدره داخل مركب صيد بـ «بني سويف‎»

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مراسل«ONA»

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 ألاف قرص ترامادول مخدر و6 من فرش الحشيش و21 ألف جنية داخل مركب صيد بنهر النيل.

وبحسب معلومات وردت إلى اللواء محمد محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، عن قيام أشخاص بترويج وتهريب مواد مخدرة عن طريق النيل.

وعلي الفور أمر مدير الأمن، باعداد كمائن نيليه قادها المقدم احمد شلبى رئيس قسم المسطحات المائية، والنقيب حسن محمد رئيس قسم مسطحات مركز الواسطى، و تمكنا خلالها من ضبط كلًا من محمد سيد بيومى 40 سنه دبلوم، مقيم أطفيح، و وليد توفيق سيد 38 سنه عاطل مقيم دائرة الواسطى، أثناء استقلالهما قارب صيد مزود بمحرك قوى وبحوزتهما 6 ألاف قرص ترامادول مخدر، و6 من فرش الحشيش المخدر ومبلغ 21 ألف جنيه و 3 هواتف محموله بقصد الأتجار.

تحرر محضر بالواقعة برقم 27418 جنح الواسطى وإخُطرت النيابة العامة.

المتهمين وجانب من المضبوطات

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