أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«محافظ بورسعيد» ينعي شهداء كمين الغاز بشمال سيناء

Google+ Print
«محافظ بورسعيد» ينعي شهداء كمين الغاز بشمال سيناء «محافظ بورسعيد» ينعي شهداء كمين الغاز بشمال سيناء

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

المراسل – جمال نوفل

يتقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أهالي محافظة بورسعيد بخالص العزاء والموساة إلي رجال القوات المسلحة وإلي أسُر شهداء كمين الغاز بشمال سيناء، والذي استُشهد فيه 8 من جنود القوات المسلحة وإصابة 12 أثر الهجوم الإرهابي علي كمين الغاز بمدينة العريش.

وأكد الغضبان، بأن تلك الأعمال الخسيسة لن تثني أبدًا عن مواصلة محاربة الإرهاب الأسود واقتلاع جذورة إلي الأبد، مؤكدًا بأن مصر بفضل أبناءها وجيشها ورجالها سوف تنتصر وتدحر الإرهاب الغاشم.

وتابع الغضبان، بأن تلك الأعمال تزيد شعب مصر إصرار علي قهر خفافيش الظلام والقضاء عليهم وأن جميع المصريين هم مشروع شهيد من أجل مصر داعيًا الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمتة وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء علي جميع المصابين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة