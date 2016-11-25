«محافظ بورسعيد» ينعي شهداء كمين الغاز بشمال سيناء

المراسل – جمال نوفل

يتقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أهالي محافظة بورسعيد بخالص العزاء والموساة إلي رجال القوات المسلحة وإلي أسُر شهداء كمين الغاز بشمال سيناء، والذي استُشهد فيه 8 من جنود القوات المسلحة وإصابة 12 أثر الهجوم الإرهابي علي كمين الغاز بمدينة العريش.

وأكد الغضبان، بأن تلك الأعمال الخسيسة لن تثني مصر أبدًا عن مواصلة محاربة الإرهاب الأسود واقتلاع جذورة إلي الأبد، مؤكدًا بأن مصر بفضل أبناءها وجيشها ورجالها سوف تنتصر وتدحر الإرهاب الغاشم.

وتابع الغضبان، بأن تلك الأعمال تزيد شعب مصر إصرار علي قهر خفافيش الظلام والقضاء عليهم وأن جميع المصريين هم مشروع شهيد من أجل مصر داعيًا الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمتة وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء علي جميع المصابين.