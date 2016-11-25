الرئيس التونسي يطلق مبادرة لتشجيع الاستثمار المحلي في بلاده

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن مبادرة جديدة لتشجيع الاستثمار المحلي في بلاده، بهدف خلق نحو 50 ألف فرصة عمل للشباب التونسي فيما تبلغ استثمارات المبادرة نحو 1.5 مليار دينار بما يعادل 700 مليون دولار.

وجدد الرئيس التونسي خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، مع 20 من كبار رجال الأعمال التونسيين بقصر قرطاج – الدعوة للاستثمار في نحو 14 مشروعًا استثماريًا في مجالات مختلفة منها الصناعات الغذائية ومكونات السيارات والصناعات الكيماوية والزراعة والاتصالات والطاقة المتجددة والجديدة فيما حضر اللقاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير الاستثمار الفاضل عبد الكافي.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرة الإقتصادية لدفع التنمية والتشغيل التي إنطلق الإعداد لها منذ شهر فبراير 2016 ويجري تنظيم المنتدى الدولي للاستثمار في تونس 2020 في إطارها فيما شدد الرئيس التونسي على أهمية تقديم المستثمرين التونسيين رسالة إيجابية لنظرائهم الأجانب.

أ ش أ