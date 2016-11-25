بالصور.. أمن سوهاج يسعى لعقد جلسة صلح بين أهالى قرية النغاميش بدار السلام

سوهاج محمود مقبول

دفعت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالمؤثرين من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات إلى قرية النغاميش بمركز دار السلام، لتقريب وجهات النظر بين أهالى القرية المتشاجرين، بسبب شائعة تحويل مضيفة إلى كنيسة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء أشرف أبو المكارم مدير إدارة الأمن الوطنى .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف عقب الدفع بمجموعات قتالية والفصل بين الطرفين بعد اشتعال النيران بمقر المضيفة التى أشيع أنه تم بنائها كنيسة بالقرية.

مدير أمن سوهاج والمحافظ يستمعان للقمص بيشوى فى أحداث النغاميش

العميد خالد الشاذلى يتحدث للحضور بالنغاميش