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سقوط تشكيل عصابى بأسوان بحوزته سلاح آلى وذخيرة وكابلات

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سقوط تشكيل عصابى بأسوان بحوزته سلاح آلى وذخيرة وكابلات سقوط تشكيل عصابى بأسوان بحوزته سلاح آلى وذخيرة وكابلات

>أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين بحوزتهم سلاح  آلى وذخيرة وكابلات كهرباء وقضبان سكة حديد، خلال كمين أمني بدائرة مركز أدفو شمال محافظة  أسوان، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهمين تحت تصرف النيابة.

تلقي اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بضبط المتهم  "محمد .س " -  16سنة عاطل - والمتهم   "يوسف .ا"   17 سنة عاطل والمتهم "   أحمد . م " - 17 سنة عاطل والمتهم  " ياسر .ح " -  28 سنة عاطل - وبحيازتهم  بندقية آليه عيار 39 مللي  و 7 طلقات من نفس عيار السلاح الناري المضبوط  و 10 لفافات كابلات ضغط عالي و 4 قطبان سكة حديد و ثلاثة  مقصات حديدية  أثناء استقلال المتهمين دراجة بخارية "تروسيكل " بدون لوحات معدنية تحرر عن ذلك المحضر رقم  8534 لسنة  2016 م  إداري مركز إدفو.

كما تمكنت الأجهزة الامنية  بأسوان اليوم من ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم  واحضارهم في قضية نصب مقيدة  تحت رقم 3888 لسنة  2016 م  جنح مركز كوم أمبو وجاري عرض المتهمين علي النيابات المختصة للتحقيق.


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