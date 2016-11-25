وكيل«تعليم البرلمان»: لن نلغى الدروس الخصوصية قبل رفع راتب المعلم لـ 5 آلاف جنيه

قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة لديها توصيات عدة ستدرجها فى قانون التعليم الموحد، الذى سترسله الحكومة قريباً، وتشمل عدم إلغاء الدروس الخصوصية قبل رفع راتب المعلم ليبدأ بخمسة آلاف جنيه فى المرحلة الابتدائية كحد أدنى.

وأضاف “أباظة”، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، واصفاً إياه برأس المنظومة التعليمية الجديدة لتحقيق التنمية، ونحن فى احتياج شديد للحرفيين، مشيراً إلى أنه من المستبعد فى الوقت الحالى إلغاء حصة الدين، ولكن من الممكن إضافة مادة الأخلاق وتجمع العلوم الدينية المشتركة بين الدين الإسلامى والمسيحى لبناء شخصية الطالب.