بعد مرور 60 دقيقة.. المقاصة 1 – 1 بتروجت.. وهجوم مكثف للفريق الفيومى

كتب سليمان النقر

سيطر التعادل الإيجابى بنتيجة 1/1 على نتيجة مباراة المقاصة أمام بتروجت بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما على استاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام.

جاءت المباراة سريعة من الفريقين، وكان المقاصة الأكثر استحواذا وخطورة على المرمى وعلى عكس سير المباراة سجل بتروجت هدف التقدم فى الدقيقة 15 عن طريق مصطفى شبيطة من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة على مرمى أحمد مسعود حارس المقاصة.

وأضاع أحمد سامى مدافع المقاصة فرصة التعادل فى الدقيقة 20 من كرة رأسية من متابعة ركلة ركنية بعدما ارتطمت بالعارضة وخرجت بعيدا عن المرمى.

واستمر ضغط المقاصة المكثف فى محاولة لإدراك التعادل وسط تكتل دفاعى من لاعبى بتروجت، حتى أجرى طلعت يوسف تغييره الأول بنزول أحمد العجوز بدلا فيكتور أومو فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وأحرز الغانى نانا بوكو لاعب المقاصة هدف التعادل لفريقه فى مرمى بتروجت فى الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد متابعته لضربة حرة مباشرة للمقاصة تصدى لها على فرج حارس المقاصة وسددها بوكو فى المرمى.

وأضاع حسين الشحات هدف التقدم فى الدقيقة 43 من عمر المباراة بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة وحولت مسارها بعيدا عن المرمى، واستمر التعادل الإيجابى حتى نهاية الشوط الأول.

واستمرت سيطرة المقاصة فى الشوط الثانى فى الوقت الذى تراجع فيه أداء بتروجت، واكتفى بصد الهجوم التتارى للفريق الفيومى، حيث اعتمد الأخير على اللعب المتقدم والضغط من منتصف ملعب الفريق البترولى.