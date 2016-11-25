أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 25/11/2016.. صالح يغيب عن مواجهة التعدين

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة على مستوى فرق الكرة الذى يستعد لمواجهة النصر للتعدين الأحد فى الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.

تلقى الهولندى مارتن يول المدير الفنى السابق للأهلى عرضًا لتدريب فريق فولفسبورج الألماني، الذى يعانى هذا الموسم بشدة بعد تأخر ترتيب الفريق للمركز الـ14 فى جدول ترتيب البوندزليجا.

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، قائمة الفريق التى ستُسافر غداً، السبت، لمواجهة فريق النصر للتعدين فى الثامنة من مساء الأحد بأسوان فى الجولة الـ11 للدورى العام

وتضم القائمة 21 لاعباً، هم: شريف إكرامى، أحمد عادل، محمد الشناوى، محمد هانى، باسم على، على معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد حسين عضل، محمد نجيب، أحمد حجازى، حسام عاشور، أكرم توفيق، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، ميدو جابر، جونيور أجاى، عمرو جمال ومروان محسن.

يسافر المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، مع الفريق إلى مدينة أسوان، فى الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ السبت، لمؤازرة الفريق فى مباراة النصر للتعدين.

قرر محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، وعماد وحيد ومحمد عبد الوهاب عضوا مجلس إدارة النادى زيارة مستشفى مجدى يعقوب لجراحة القلب للأطفال بأسوان بعد غد الأحد، على هامش مباراة الفريق أمام النصر للتعدين.

نجح السلة رجال بالنادى الأهلى بقيادة المدير الفنى طارق خيرى، فى الحصول على خدمات اللاعب الأمريكى ماركس للاستعانة به خلال فترة مشاركة الفريق فى البطولة الأفريقية، التى ينظمها النادى الأهلى بالصالة المغطاة بالجزيرة فى الفترة من من 7 إلى 16 ديسمبر المقبل.