مطار القاهرة يستقبل المبدعين العرب المشاركين فى مبادرة «تكريم»

مراسل «ONA»

تصل على مدار اليوم، الجمعة، عدد من الوفود العربية المشاركة فى الدورة السابعة لمبادرة “تكريم ” للانجازات العربية، والتى تستضيفها مصر، فى دار الاوبرا مساء غدًا، السبت.

وكثف أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة فى مطار القاهرة، برئاسة نسرين عثمانلى من استعدادته لاستقبال الوفود العربية المشاركة فى الاحتفالية والتى بدأت منذ أمس الخميس.

وتعد «تكريم» مبادره ثقافيه علميه تسلط الضوء على انجازات عربيه فى مختلف المجالات، وقد بدأت فى ممارسه نشاطها 2010، وقد اطلقها الاعلامى اللبنانى ريكاردو كرم ، والذى أكد أن المبادرة تهُم كافة المبدعين في كافة المجالات، وقرر القائمون عليها عقدها بمصر أم الدنيا، لتعبر عن صرخة في وجه الظلام والإرهاب، وتبث نورًا نحو مستقبل أفضل يكرم المبدعين والمفكرين والمطورين والمتميزين.

ولفت إلى أن التكريم يجري للمبدعين في مجالات الإبداع بالخدمات الإنسانية والمدنية، والمرأة العربية والرائدة، والتعليم، والمبادرون الشباب، والتنمية البينية المستدامة، والإبداع العلمي، والثقافي، والقيادات البارزة، وتختار لجنة التحكيم المبدعين بناء على قواعد ليس لها انتماءات سياسية أو دينية أو عرقية، ويكون مركزها باريس.