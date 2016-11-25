أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مطار القاهرة يستقبل المبدعين العرب المشاركين فى مبادرة «تكريم»

Google+ Print
مطار القاهرة يستقبل المبدعين العرب المشاركين فى مبادرة «تكريم» مطار القاهرة يستقبل المبدعين العرب المشاركين فى مبادرة «تكريم»

أرشيفية

مراسل «ONA»

تصل على مدار اليوم، الجمعة، عدد من الوفود العربية المشاركة فى الدورة السابعة لمبادرة “تكريم ” للانجازات العربية، والتى تستضيفها ، فى دار الاوبرا مساء غدًا، السبت.

وكثف أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة فى مطار القاهرة، برئاسة نسرين عثمانلى من استعدادته لاستقبال الوفود العربية المشاركة فى الاحتفالية والتى بدأت منذ أمس الخميس.

وتعد «تكريم» مبادره ثقافيه علميه تسلط الضوء على انجازات عربيه فى مختلف المجالات، وقد بدأت فى ممارسه نشاطها 2010، وقد اطلقها الاعلامى اللبنانى ريكاردو كرم ، والذى أكد أن المبادرة تهُم كافة المبدعين في كافة المجالات، وقرر القائمون عليها عقدها بمصر أم الدنيا، لتعبر عن صرخة في وجه الظلام والإرهاب، وتبث نورًا نحو مستقبل أفضل يكرم المبدعين والمفكرين والمطورين والمتميزين.

ولفت إلى أن التكريم يجري للمبدعين في مجالات الإبداع بالخدمات الإنسانية والمدنية، والمرأة العربية والرائدة، والتعليم، والمبادرون الشباب، والتنمية البينية المستدامة، والإبداع العلمي، والثقافي، والقيادات البارزة، وتختار لجنة التحكيم المبدعين بناء على قواعد ليس لها انتماءات سياسية أو دينية أو عرقية، ويكون مركزها باريس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة