أستاذ أمراض صدرية: مياه الشيشة تنقل الدرن والحجر الواحد يساوى 20 سيجارة

كتبت أمل علام - تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور أشرف مدكور، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية بنادى الصيد، أن التدخين السبب الرئيسى للإصابة بالسدة الرئوية، والبعض يعتقد أن الشيشة أخف من تدخين السجائر، ولكن الحقيقة أن الحجر الواحد من الشيشة يساوى تدخين 20 سيجارة.

د.أشرف مدكور

وقال الدكتور أشرف مدكور إن تدخين الشيشة فى المرة الواحدة تساوى 3 علب سجاير، موضحا أن بعض القهاوى قد تلجأ لتغيير المبسم أو "اللى" ولكن لا يقومون بتغيير مياه الشيشة، مما تتسبب فى نقل العدوى بالدرن، والأمراض الصدرية الأخرى، مشيرا إلى أن الشيشة أيضا تؤدى للإصابة بالسدة الرئوية على المدى البعيد، مضيفا أن النساء يقمن بتدخين الشيشة ولا يعرفن أضرارها وخطورتها على الحمل والرضاعة والجلد.

وأضاف الدكتور طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، رئيس الجمعية، أن الحنجرة بها دورة دموية غنية جدا، والامتصاص يكون سريعا، وبالتالى فالتدخين يؤثر بشكل كبير على الأنسجة ويؤدى إلى الإصابة بالسدة الرئوية، وأيضا الإصابة بالسرطان، خصوصا أن "المعسل" يحتوى على مادة الجلسرين الضارة. وقال الدكتور طارق صفوت إن هناك مليار شخص مدخن على مستوى العالم.