اسرائيل تندد بقرار فرنسا وضع ملصقات على منتجات المستوطنات

نددت اسرائيل باعطاء “باريس”، توجيهات جديدة بتطبيق قرار صادر عن الإتحاد الأوروبي، يقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت وزارة الاقتصاد الفرنسية العملاء الإقتصاديين، بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة “مستوطنة اسرائيلية” أو أي إشارة أخرى مماثلة على المواد الغذائية التي يتم انتاجها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.

وجاء في التوجيهات أنه بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءا من اسرائيل ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية او هضبة الجولان دون تفاصيل اخرى “غير مقبول”.

وبحسب التوجيهات الفرنسية الصادرة بعد عام على قرار بهذا الشأن من الاتحاد الاوروبي، يتوجب وضع ملصقات على هذه البضائع تشير الى مستوطنات اسرائيلية بهدف تجنب “خطر تضليل المستهلك”.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان، إنها تدين قيام فرنسا “التي تملك قانونًا ضد المقاطعة، بتقديم اجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة اسرائيل”.

واتهمت الخارجية الاسرائيلية فرنسا بـ”ازدواجية المعايير” عبر تركيزها على اسرائيل وتجاهلها مئتي نزاع اقليمي اخر في العالم.

وكان الاتحاد الاوروبي اقر في نوفمبر 2015 وضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

أ ف ب