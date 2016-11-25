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محمد بن زايد يحضر حفل زفاف محمد سيف علي بالخصم الكتبي

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محمد بن زايد يحضر حفل زفاف محمد سيف علي بالخصم الكتبي محمد بن زايد يحضر حفل زفاف محمد سيف علي بالخصم الكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال الذي أقامه سيف علي بالخصم الكتبي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة عبدالله صالح بن بدوة الدرمكي وذلك في قاعة الهيلي بمدينة العين.

كما حضر الحفل الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

 

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