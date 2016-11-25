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بدء اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضايا الدولة للتصويت على تعديلات اللائحة

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بدء اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضايا الدولة للتصويت على تعديلات اللائحة بدء اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضايا الدولة للتصويت على تعديلات اللائحة

>كتب محمد إبراهيم

بدأت، منذ قليل، الجمعية العمومية لنادى قضايا الدولة اجتماعها بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور أكثر من ثلثى الأعضاء للتصويت على التعديلات الخاصة بلائحة نادى الهيئة.

وتتضمن التعديلات بعض البنود الخاصة بالانتخابات وإجراءاتها، ومن المتوقع أن يشارك فى الجمعية العمومية التى تعقد فى الصالة المغطاة بنادى المقاولون العرب ما يقرب من 3500 مستشار.

وتضم قائمة الحضور المستشار على زكى رئيس الهيئة، ونائبه الأول المستشار رضا بدير، والمستشار محمد ماضى عضو المجلس الأعلى للهيئة، وباقى أعضاء المجلس، فضلًا عن المستشار خالد زين رئيس نادى الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة النادى.


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