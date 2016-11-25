موجز أخبار مصر للساعة 6.. آخر موعد لحجز وحدات النقابات والإيجار الأربعاء

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: الإسكان: آخر موعد لحجز وحدات النقابات وشقق الإيجار الأربعاء المقبل.

وإليكم موجز لأهم أخبار مصر للساعة السادسة مساءً:

ذكر موقع RadarOnline أن النجمة الأمريكية أنجلينا جولى تدخن بكثرة بسبب الضغط العصبى الناتج عن انفصالها عن النجم براد بيت والمعركة التى لم تنته بينهما بسبب حضانة الأطفال.

حظى رمضان صبحى، لاعب وسط المنتخب الوطنى، وستوك سيتى الإنجليزى، بإشادة مارك هيوز، المدير الفنى للفريق، قبل المباراة التى تجمع بين فريقى واتفورد وستوك سيتى فى الثانية ظهر بعد غد الأحد، بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، نتيجة قبول الطلاب الجدد بكلية الشرطة للعام الدراسى 2016/2017 .

حددت وزارة الإسكان الأربعاء المقبل آخر موعد للتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار، والتى تم طرحها فى 10 محافظات، وكذلك وحدات الإسكان الاجتماعى الخاصة بالنقابات، كما حددت الوزارة الأربعاء المقبل أيضا موعدا لحجز 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المخصصة لأعضاء النقابات المهنية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا يكون بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر أمام المتجه للجيزة، اليوم الجمعة، بسبب إصلاح الفواصل المعدنية أعلى منطقة العجوزة، نظرا لضيق الوصلة لها تأثير على القادم من القاهرة اتجاه الجيزة.

قرر هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التصويت لمحمد صلاح لاعب الفراعنة فى سباق أفضل لاعب أفريقى لعام 2016، حيث سيرسل الكاف استمارات الاختيار لجميع المدربين فى القارة السمراء خلال الساعات المقبلة.

أعلنت السلطات الإيرانية أن 36 قتيلا و100 جريح سقطوا اثر حادث اصطدام القطارين الذى وقع فى وقت سابق اليوم بمدينة سمنان الايرانية.

تناول كاريكاتير "اليوم السابع"، الجمعة، الاتهامات المتداولة بين أوساط النخبة السياسية فى مصر بشكل ساخر، حيث صور الفنان محمد محمد عبد اللطيف فى كاريكاتيره الساخر زوج وزوجة حامل يختاران اسما لمولوديهما مقترحين إن كان ولد سيطلقون عليه"أمنجى" وإن كانت بنتا سيسمونها "أجندة".

أفاد مسئولون أفغان اليوم الجمعة بوفاة 20 شخصا معظمهم من الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة فى ولاية نائية شمالى أفغانستان، على الحدود مع تركمانستان.

استقبل الدكتور الأسعد الجاموسى مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، الفنان القدير يحيى الفخرانى لحظة وصله بمطار قرطاج بتونس، بباقات من الزهور، وكان فى استقبال النجم الكبير بالمطار عدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

توج الأرجنتينى ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسبانى، بلقب أفضل لاعب فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية عن ضعف المياه بقرى فاقوس والقرين و الأسدية، لمدة 3 أيام، وذلك ابتداء من الساعة ٨ صباح غد السبت وحتى الساعة ٤ مساء يوم الثلاثاء 29/11/2016، نظرا لتوقف محطة مياه الوابورات المرشحة قطاع فاقوس، ومحطة القرين المرشحة قطاع أبوحماد، بسبب قيام وزارة الرى بتطهير ترعة السعيدية.



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