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بالصور.. السدة الرئوية تصيب 4% من المدخنين المصريين و210 ملايين شخص حول العالم

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بالصور.. السدة الرئوية تصيب 4% من المدخنين المصريين و210 ملايين شخص حول العالم بالصور.. السدة الرئوية تصيب 4% من المدخنين المصريين و210 ملايين شخص حول العالم

>كتبت أمل علام - تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، خلال ندوة نظمتها الجمعية اليوم، بالتعاون مع اللجنة الطبية بنادى الصيد، بمناسبة اليوم العالمى للسدة الرئوية، الذى يصادف يوم 17 نوفمبر من كل عام، أن مرض السدة الرئوية يصيب نحو 4 % من المدخنين فى ، موضحا أن نسبة المدخنين فى مصر من 20 إلى 25 %. 

د.أشرف مدكور و د.طارق صفوت ود. عادل خطاب و د.عمرو شكرى ود.عاصم العيسوى

د.أشرف مدكور و د.طارق صفوت ود. عادل خطاب و د.عمرو شكرى ود.عاصم العيسوى

وقال الدكتور طارق صفوت إن مرض السدة الرئوية انتشر خلال السنوات الأخيرة بسبب التدخين، موضحا أنه مرض منتشر فى العالم ويصيب 210 ملايين شخص على مستوى العالم سنويا، وأن هناك 3 ملايين وفاة تحدث سنويا فى العالم بسبب هذا المرض، ويعتبر الرابع فى أسباب الوفيات.

وأضاف أن مرض السدة الرئوية منتشر فى الرجال بسبب التدخين، وأصبح المرض موجود بين النساء بسبب انتشار التدخين، مشيرا إلى أنه ليس السجائر فقط ولكن كل أنواع التدخين مثل الشيشة والتدخين السلبى، وأن هناك سبب آخر هو استخدام مخلفات الحيوانات فى الطهى والموجودة فى الريف المصرى، والذى يؤثر على جميع أجهزة الجسم.

د.أشرف مدكور

د.أشرف مدكور

وأضاف الدكتور طارق صفوت أن الشخص قد يحدث له ضيق فى التنفس نتيجة الانفعال الزائد، ويصيب الأشخاص التى تعانى من ارتباطات ومشاغل، وهو يختلف عن السدة الرئوية، موضحا أن السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز وتلوث الهواء تزيد من السدة الرئوية وهى مرض مزمن.

جدير بالذكر أن الندوة شارك فيها الدكتور عادل خطاب والدكتور أشرف مدكور أساتذة الأمراض الصدرية بطب عين شمس والدكتور عاصم العيسوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب الفيوم والدكتور عمرو شكرى أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس.

يذكر أن الاحتفالية شملت جرى ومارثون دراجات بنادى الصيد الرياضى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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