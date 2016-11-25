رئيس المجر يؤكد لرئيس مجلس النواب دعم بلاده لمصر أمام المحافل الأوروبية

أكد رئيس جمهورية المجر “يانوش آدير”، خلال لقائه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وجود تطابق تام وإتفاق في وجهات النظر بين المجر ومصر تجاه كافة القضايا محل الإهتمام المشترك.

كما أكد “آدير” بحسب بيان لمجلس النواب، اليوم الجمعة ، دعم المجر الكامل لمصر في مختلف المحافل والمؤسسات الأوروبية، مشددًا على أهمية ومحورية دور ومكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأهميتها الكبيرة للدول الأوروبية بوصفها تمثل رمانة ميزان الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جهته، استعرض “عبد العال ” خلال اللقاء تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، وما ستؤدي إليه القرارات الاقتصادية الأخيرة من تزايد لثقة مؤسسات التمويل الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أن ذلك إنعكس مؤخرًا في موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.

كما قدم “عبد العال” شرحًا للقوانين التي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب المصري، وخاصة تلك المتصلة بزيادة ضمانات الاستثمار، وكذلك حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها إقرار قانون بناء الكنائس الذي انتظره المصريون لعشرات السنين.

جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى دولة المجر على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

أ ش أ