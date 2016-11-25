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ضبط 50 سائق يتعاطون المخدرات و3 سيارات مسروقة في حملة مرورية ببني سويف‎

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ضبط 50 سائق يتعاطون المخدرات و3 سيارات مسروقة في حملة مرورية ببني سويف‎ ضبط 50 سائق يتعاطون المخدرات و3 سيارات مسروقة في حملة مرورية ببني سويف‎

جانب من حملات الشرطة لضبط المخالفين للقانون

شنت إدارة مرور بني سويف برئاسة العقيد حسام الشايب، عدة حملات مرورية على مداخل ومخارج المحافظة والمراكز السبعة بالإضافة إلى عمل كمائن متحركة لضبط الشوارع والميادين.

و أسفرت الحملات التي قادها المقدم محمود الخولي وكيل الإدارة والمقدم هشام مكي رئيس مباحث المرور، وعددًا من الضباط بإشراف العقيد حسام الشايب مدير الإدارة، عن ضبط 3000 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفة ردار، سير بدون قيادة و بدون رخصة تسيير، و سير عكس الاتجاه، والمحادثة في الهاتف أثناء القيادة، حزام أمان، حمولة زائدة عن المقرر، مخالفة خط السير، استخدام آلات تنبيه مخالفة للقواعد المرورية، كسر أشارات المرور، مخالفات فحص فني، مخالفة شروط الأمن والمتانة.

كما ضبطت الحملة 300 سيارة ملا كى تعمل في نقل الركاب بالمخالفة للقانون، و50 سائق تحت تاثير المخدر و3 سيارات مسروقة.

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