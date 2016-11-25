القبض علي 6 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وبانجو بالإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

> وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد بقيام المتهم ” محمود. ع .ع”، 47 سنة – عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة الاقراص المخدرة .

وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده، تم ضبطه وبحوزته 73 قرص مخدر ومبلغ مالى 1000 جنيه، وتليفون محمول.

> وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة شرق، من ضبط المتهم “عطية .ك .ع”، 28 سنة – عاطل حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( كيلو جرام ) ومبلغ مالى 60 جنيه.

وألقى ضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير القبض على المتهم ” عماد. ح. هـ”، 20 سنة – عاطل، والمتهم” محمد .ع. أ”، 23 سنة ، حال استقلالهما سيارة ملاكى الدقهلية وبحوزتهما فرش من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 680 جنيه وتليفون محمول.

وضبط رجال وحدة مباحث قسم ثان المتهم “إبراهيم .ا .خ”، 20 سنة- عاطل ، ومقيم بالبلابسة بدائرة القسم بحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 20 جنيه.

> وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب من ضبط المتهم ” معاذ. ع .هـ 20 سنة” عاطل ومقيم دائرة المركز بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 40 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه وتليفون محمول.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة والهواتف الخلوية للإتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة.

ونظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مدير امن الإسماعيلية .

وتمكنت الحملة من تحرير وضبط 562 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 104 مخالفة مرورية متنوعة “نموذج 125 “، و66 مخالفة إزالة ملصقات، و80 مخالفة انتظار خاطئ ، وحجز 6 سيارات، و138 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و45 مخالفة التحدث فى المحمول اثناء القيادة، و50 مخالفة عدم استخدام حزام الامان، و15 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 17 رخصة لمخالفة البيئة، و 33 مخالفة سرعة زائدة “رادار”، وسحب 6 رخص لمخالفة خط السير.

كما تمكنت الحملة من ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 6 مخالفات إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية، و7 مخالفات انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و30 مخالفة عدم ارتداء خوذة وحجز2 سيارة مخالفة لشروط الترخيص “تحميل ركاب” .