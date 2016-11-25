«فرنسا والأردن» يدينان هجوم شمال سيناء وتجدد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب

أعربت كل من فرنسا والأردن عن إدانتها للهجوم الإرهابى الذى وقع أمس بشمال سيناء، وأسفرعن استشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال- فى تصريح صحفي ، اليوم الجمعة، إن فرنسا تؤكد مجددًا تضامنها مع مصر “حكومة وشعبًا” فى مكافحة الإرهاب وتتقدم بالتعازى إلى أسر الضحايا.

وأدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمينًا أمنيًا بشمال سيناء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، محمد المومنى، في تصريح صحفى، إن الأردن تجدد رفضها لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تمثل نهج الجماعات الإرهابية وسعيها لزعزعة استقرار مصر الشقيقة وأمن مواطنيها.

وشدد “المومنى”على وقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة فى سعيها لمكافحة الإرهاب والتطرف، معربًا عن تعازيه لحكومة وشعب مصر الشقيقة ولأسر الضحايا.

أ ش أ