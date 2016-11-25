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سرقة حساب مى سليم على «انستجرام»

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سرقة حساب مى سليم على «انستجرام» سرقة حساب مى سليم على «انستجرام»

 

مي سليم

كتب: هاني صابر

تعرضت الفنانة مى سليم، لسرقة حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور”انستجرام”، وذلك بعد يومين فقط من تعرضها لحادث إنقلاب سيارتها على طريق اسكندرية الصحراوى.

وتعمل “مى” على استرجاع حسابها المسروق، ولكنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، وأكدت أنها غير مسئولة عما ينشر بهذا الحساب الآن، والذى يتواجد فيه 2 مليون و200 ألف متابع حتى تستطيع استعادته مرة أخرى.

وبدأت “مى سليم” فى استرجاع عافيتها من جديد بعد حادث انقلاب سيارتها، حيث قامت بإجراء فحوصات طبية بعد الحادث مباشرة واطمئنت بعدم وجود أى اصابات باستثناء تعرضها لعدد من الكدمات فى رقبتها، وتستعد خلال الأيام المقبلة لاستئناف نشاطها الفنى من جديد.

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