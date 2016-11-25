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«مستقبل وطن» ينعي شهداء القوات المسلحة.. ويؤكد: مصر ستقضي علي الإرهاب نهائيًا

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«مستقبل وطن» ينعي شهداء القوات المسلحة.. ويؤكد: مصر ستقضي علي الإرهاب نهائيًا «مستقبل وطن» ينعي شهداء القوات المسلحة.. ويؤكد: مصر ستقضي علي الإرهاب نهائيًا

أرشيفية

نعي حزب “مستقبل وطن”، برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد عبد الحميد، الشعب المصري العظيم وقيادات وجنود القوات المسلحة، استشهاد 8 أبطال من رجالها بالأمس، إثر هجوم غادر من العناصر الإجرامية على إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

وقال “رشاد” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن تلك العمليات الإجرامية والبعيدة كل البعد عن نطاق الإنسانية لن تزيدنا جميعًا إلا تماسكًا واصرارًا علي إجتثاث تلك الجماعات التي تتحدث بلسان الله ورسوله وهما منهم براء.

وأضاف “رشاد”، أن هي الدولة الوحيدة علي مستوي العالم التي استطاعت الصمود في مواجهة هذا العدو الغاشم “الارهاب” الذي مازال العالم بأثره يعاني من ويلات بطشه حتي الآن، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود لجنود وقيادات قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه.

وشدد رئيس الحزب، علي ضرورة عمل الأجهزة الأمنية تطويقات أمنية علي جميع أوكار ومراكز تجمع الارهابين في منطقة سيناء وتسديد ضربات موجعة لهم لتكبيدهم خسائر فادحة وازهاق ارواحهم الخبيثة، بالاضافة إلي ضرورة تغيير أساليب التعامل الأمني بالمنطقة بما يتيح الترصد المسبق لتحركات تلك الجماعات والعمل علي تصفيتهم.

وتابع: تعميير سيناء بالمشروعات الكبري واستصلاح الأراضي للزراعة وتنميتها هو الحل الأمثل الذي سيكون بمثابة اعلان خلو سيناء نهائيًا من الارهابيين.

 

 

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