أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. استقالة مختار مختار من الاتحاد السكندري بسبب الهزيمة من «الشرقية»

Google+ Print
بالفيديو.. استقالة مختار مختار من الاتحاد السكندري بسبب الهزيمة من «الشرقية» بالفيديو.. استقالة مختار مختار من الاتحاد السكندري بسبب الهزيمة من «الشرقية»

مختار مختار أرشيفية

أعلن مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري، عن استقالته رسميًا من منصبه عقب خسارة فريقه أمام الشرقية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين على إستاد بنها في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أوضح مختار مختار، أنه لن يستمر في تدريب الفريق وسيرحل ويرفض الاستمرار بأي شكل من الأشكال في الفترة المقبلة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق.

 أشار المدير الفني، إلى أنه يرفض الاستمرار في النادي بعدما وصلت الأمور والأداء إلى حد الخسارة من الشرقية صاحب المراكز الأخيرة وأنها كانت المباراة الأخيرة له على رأس الجهاز الفني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم