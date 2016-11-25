بالفيديو.. استقالة مختار مختار من الاتحاد السكندري بسبب الهزيمة من «الشرقية»

أعلن مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري، عن استقالته رسميًا من منصبه عقب خسارة فريقه أمام الشرقية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين على إستاد بنها في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أوضح مختار مختار، أنه لن يستمر في تدريب الفريق وسيرحل ويرفض الاستمرار بأي شكل من الأشكال في الفترة المقبلة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق.

أشار المدير الفني، إلى أنه يرفض الاستمرار في النادي بعدما وصلت الأمور والأداء إلى حد الخسارة من الشرقية صاحب المراكز الأخيرة وأنها كانت المباراة الأخيرة له على رأس الجهاز الفني.