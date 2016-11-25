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"تموين الأسكندرية" تداهم مصنعاً وتصادر 2.2 طن مسلى وزبدة غير صالحة

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"تموين الأسكندرية" تداهم مصنعاً وتصادر 2.2 طن مسلى وزبدة غير صالحة "تموين الأسكندرية" تداهم مصنعاً وتصادر 2.2 طن مسلى وزبدة غير صالحة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

داهمت مباحث والتجارة الداخلية، مصنعاً لتعبئة المسلى، وصادرت طنين من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

 وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام "عبد اللطيف. ص 46 سنة" المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المسلى والزبده" بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى.

ويقوم بتصنيع وتعبئة المسلى بدون ترخيص من الجهات المختصة مستخدماً مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئة منتجاته فى عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين وذلك بالمخالفة للقوانين.

تم استهداف المصنع وضبط مديره، ومصادرة 1.260 طن من المسلى " منتج نهائى " غير مطابقة للموصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومدون عليه بيانات تجارية وهمية، و 540 كجم من الزبد غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية أو أى بيانات تجارية، و475 كجم لبن بودره منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و20  كجم أسانس مسلى طبيعى منتهى الصلاحية  وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

وبلغ إجمالى وزن المضبوطات 2.295 طن، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل  .


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مصر 365

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