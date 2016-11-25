الديوان الأميرى بالكويت: تشييع جنازة الشيخ صباح مبارك الصباح عصر غدٍ

كتب - أحمد جمعة

نعى الديوان الأميرى بالكويت الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح، أحد أبناء الأسرة الحاكمة، الذى عثر عليه مقتولا اليوم داخل شقة فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.

وذكر الديوان الأميرى، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، «ينعى الديوان الأميرى المغفور له الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح عن عمر ناهز 58 عاماً، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصرغد السبت".

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وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أنه عثر على مواطنين اثنين أحدهما من أبناء الأسرة الحاكمة، ووافدة من الجنسية الإندونيسية، مقتولين فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.