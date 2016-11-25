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«علماء فرنسيون» يطورون عقارا لمعالجة نزلات البرد والالتهاب المخاطى

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«علماء فرنسيون» يطورون عقارا لمعالجة نزلات البرد والالتهاب المخاطى «علماء فرنسيون» يطورون عقارا لمعالجة نزلات البرد والالتهاب المخاطى

أرشيفية

طُرح مؤخرا في الصيدليات الفرنسية عقار «كاوريزاليا» أحدث العقاقير الطبية المعالجة للالتهابات المخاطية للأنف.

فمع دخول فصل الشتاء، تجد نفسك معرضًا لنزلات البرد والتهاب الأنف المخاطية التي يسببها أكثر من 200 فيروس، ولتفادي هذه الأمراض يجب الإسراع فى العلاج عند ظهور أعراضها.

وقد أثبت العقار الجديد فعاليته بين 71% من الفرنسيين في علاج هذه الحالات، فهو لا يسبب النعاس وليست له أية آثار جانبية، فهو عبارة عن قرص يوضع تحت اللسان ليذوب سريعا، ويمكن إعطاؤه للأطفال من عمر 18 شهرا حتى ست سنوات.

وتتراوح الجرعة الدوائية ما بين 6 إلى 8 مرات في اليوم، مما يساعد على سرعة التخلص من أعراض نزلات البرد والالتهاب المخاطي للأنف ليشفى المرض في غضون أسبوع.

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