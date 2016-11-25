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سماء الفجيرة تتزين بألوان علم الامارات

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سماء الفجيرة تتزين بألوان علم الامارات سماء الفجيرة تتزين بألوان علم الامارات

تزينت سماء الفجيرة بألوان علم الامارات أثناء العرض الجوي لفرسان الامارات  على كورنيش الفجيرة ، الذي تنظمه القوات المسلحة ممثلة بالقوات الجوية والدفاع الجوي،برعاية كريمة من  سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وبالتنسيق والتعاون مع دائرة الموارد البشرية ومطار الفجيرة الدولي.

حيث قدم الفرسان لوحة زاهية في الجو بألوان مبهجة احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات الـ 45 ، التي نالت اعجاب الحضور الذين تهافتوا لتصوير مشاهد العروض الشيقة بهواتفهم الذكية ، وسبع طائرات يقودها سبع فرسان من الامارات، حلقوا عاليا في سماء الفجيرة، بعروض ومشاهد وصفت بالممتعة ، عكستها وجوه الحاضرين الذين استمتعوا بها وزادتهم فرحا وابتهاجا .

 

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