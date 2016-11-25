الداخلية الكويتية: مقتل الشيخ صباح مبارك أحد افراد الأسرة الحاكمة و2 آخرين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أنه عثر على مواطنين اثنين أحدهما من أبناء الأسرة الحاكمة، ووافدة من الجنسية الإندونيسية، مقتولين فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.

ونعى الديوان الأميرى فى الكويت الشيخ صباح مبارك الصباح الذى رحل عن عمر ناهز 58 عاما. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أنه عثر على مواطنين اثنين ووافدة من الجنسية الإندونيسية مقتولين فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.

وقالت الإدارة فى بيان صحفى، “إنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصابا تبين أنه من الجنسية الهندية، وأفاد بوجود ثلاثة أشخاص مقتولين وأرشد الدورية عن مكانهم، وتم اتخاذ الإجراء القانونى والتوجه إلى الشقة المذكورة، ووجد الباب مفتوحاً وشوهدت بقع دماء عند المدخل، وعثر داخل الشقة على ثلاث جثث في أماكن متفرقة”.