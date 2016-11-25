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الداخلية الكويتية تعلن مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح و2 آخرين اليوم

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الداخلية الكويتية تعلن مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح و2 آخرين اليوم الداخلية الكويتية تعلن مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح و2 آخرين اليوم

>كتب مصطفى عنبر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، واثنين آخرين، فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.

وأفادت الداخلية الكويتية بأن الشيخ صباح مبارك الصباح (58 عاما) عثر عليه مقتولا بجانب اثنين آخرين، هما صالح ناصر بخيت، مواطن كويتى، وسيدة أخرى تحمل جنسية إندونيسية داخل شقة بمنطقة سلوى.

وأضافت الداخلية فى بيان صحفى، "إنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصابا تبين أنه من الجنسية الهندية، وأفاد بوجود ثلاثة أشخاص مقتولين وأرشد الدورية عن مكانهم، وتم اتخاذ الإجراء القانونى والتوجه إلى الشقة المذكورة، ووجد الباب مفتوحاً وشوهدت بقع دماء عند المدخل، وعثر داخل الشقة على ثلاث جثث فى أماكن متفرقة".

وكشفت الأدلة الجنائية أن القتلى هم: (المواطن ص.ن من مواليد 1948، والشيخ ص.م من مواليد 1958، والوافدة الإندونيسية هـ.ب مواليد 1970).


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