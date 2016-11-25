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تخفيضات كاذبة وعروض وهمية وتحرش في «الجمعة البيضاء»

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تخفيضات كاذبة وعروض وهمية وتحرش في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة البيضاء»

تقرير – عمر عبدالناصر

تخفيضات كاذبة وحالات تحرش ومشاجرات وسرقة وتزاحم وشلل مروري.. كانت هي حصاد الساعات الأولي من “البلاك فرايدي” أو ما يطلق عليه في العالم العربي “الجمعة البيضاء”.

رصدت عدسة «ONA» يوم التخفيضات السنوي “black friday” بـ “كايرو فستيفال مول” بالقاهرة الجديدة، اليوم الجمعة.

المحلات التجارية والأسواق أعلنت عن خصومات تصل الي 50% علي البضاعات بالمحلات،  فيما فوجي المستهلكون أن سعر البضاعة بعد الخصم يقارب سعرها قبل الخصم مقارنتًا بسعرها في الأيام الثلاثة الماضية،  مما أثار غضب واستهجان العدد من رواد المحلات، ووعلي الرغم من ذلك شهد المول إقبال كثيف وتزاحم الأمر الذي ساعد علي حالات التحرش والتدافع وحالات الشجار بين الزبائن.

ورصدت «ONA» مشاجرة وقعت بمكتب الأمن الخاص بالمول بين أفراد الأمن وبعض الشباب المقبلين علي المول , ولم تكن هذه الحالة الوحيدة اللي شهدها مكتب الأمن فقد ضخ بالعديد من المشاكل من بينها الإمساك بسارق والتعدي علي فتاة بالتحرش والتشاجر مع أفراد الأمن, الأمر الذي أستوجب من المواطنين طلب النجدة لتدخل الشرطة لفض النزاع بينهم وبين أمن المول.

وشهدت الطرق المؤدية إلي “كايو فستيفال مول” بالتجمع الخامس والدائري شلل مروري كامل بسبب الكثافة العددية للسيارات المتجهة داخل المول وذلك بعد منع أمن المول دخول السيارات لعدم وجود أماكن خاليه بالجراج.

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

تخفيضات كاذبة وعروض وهمية في «الجمعة السوداء»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أونا

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