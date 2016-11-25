سعد سمير يتحدث عن "حرمان" الأهلي منذ 10 سنوات "وقدوة" الحضرى

كتب فتحى الشافعى

أكد سعد سمير مدافع الأهلي، أن المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم، ستكون قوية وأصعب من المواسم الماضية، موضحاً أن سموحة والمقاصة سيكون لهما دور مع الأهلى والزمالك فى المنافسة على الدورى هذا الموسم.

وأوضح سعد سمير فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن الفريق استفاد كثيراً من فترة توقف الدورى الماضية، مُعلقاً: "أى فترة راحة تكون مفيدة لأن تخلّص الفريق من إرهاق المباريات وتلاحم المواسم، فالأهلى هو الفريق الوحيد "المحروم" والذى لم يحصل على راحة منذ 10 سنوات وهذا هو قدر الأهلى، لذا فأن فترات التوقف مهمة لالتقاط الأنفاس والعودة بقوة بعد أخذ أى قدر من الراحة للتخلص من ضغط المباريات والحمل العصبى الكبير الذى يتحمله اللاعبون.

ويرى سعد سمير أن هناك تربصا بالأهلى، ففى عام 2014 كان هناك هجوم ضارٍ على دفاع الأهلى بسبب وبدون سبب، رغم أنه فى هذه السنة حصل على الكونفدرالية وتوّج بلقب أفضل خط دفاع فى البطولة.

وقال سعد سمير إنه يشعر بالحزن وليس بالظلم لاستبعاده من لمنتخب خلال الفترة الأخيرة، مُتابعاً: "باب المنتخب موجود، واليوم أنا لست معهم، فبالتأكيد غدًا سأكون معهم، وهذا ما تعلمته وتربيت عليه فى الأهلى، ففى أوقات كثيرة تكون بعيدا عن المنتخب ثم تعود له وبقوة، ولنا فى عصام الحضرى أسوة حسنة فمنذ عدة أشهر قليلة كان الحارس رقم 4، واليوم أصبح الحارس الأول للمنتخب وكذلك على جبر مدافع الزمالك.