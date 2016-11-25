الحبسى يدعم كأس العالم للأيتام 2017

كتب عاطف العربى

أبدى على الحبسى حارس مرمى ريدنج الإنجليزى، سعادته لانضمامه لسفراء بطولة كأس العالم للأيتام 2017، الذى تنظمه مؤسسة ساتوم الخيرية برئاسة شيخة آل ثانى.

والتقت شيخة آل ثانى مع الحبسى فى لندن، وقامت بتكريمه خلال اللقاء ومنحه درع بطولة ساتوك 2107.

ومن جانبه قال الحبسى إنه سعيد لغاية لانضمامه لسفراء مؤسسة ساتوك فى كأس العالم للأيتام 2017، مؤكدا أنه حدث فريد وله أبعاد إنسانية وخيرية يحبذها ويتمنى المشاركة فيها باستمرار، لأنه أمر طيب للغاية يساعد الأطفال الأيتام على تغيير مسار حياتهم وشعورهم بالاهتمام فى جانب جديد فى حياتهم الاجتماعية والعملية، لاسيما أن منهم من يملك الإمكانيات، ولكنه لا يملك الفرصة التى تساعده على تقديم ما ليه من إمكانيات.

وقال الحبسى إن نجاح المؤسسة فى النسخة الأولى 2015 بالقاهرة كان أمرا متوقعا نظرا للتنظيم الجيد للمؤسسة والدعم الطيب من النجوم، الذى أتمنى أن يستمروا فى دعم الفكرة لأنها فريدة من نوعها وسيكون لها أثر إيجابى فى المستقبل.

كانت مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثانى قد نظمت النسخة الأولى من كأس العالم للأيتام بالقاهرة بمشاركة 8 دول هى مصر والمرغب وسوريا والجزائر.