أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الحبسى يدعم كأس العالم للأيتام 2017

Google+ Print
الحبسى يدعم كأس العالم للأيتام 2017 الحبسى يدعم كأس العالم للأيتام 2017

>كتب عاطف العربى

أبدى على الحبسى حارس مرمى ريدنج الإنجليزى، سعادته لانضمامه لسفراء بطولة كأس العالم للأيتام 2017، الذى تنظمه مؤسسة ساتوم الخيرية برئاسة شيخة آل ثانى.

والتقت شيخة آل ثانى مع الحبسى فى لندن، وقامت بتكريمه خلال اللقاء ومنحه درع بطولة ساتوك 2107.

ومن جانبه قال الحبسى إنه سعيد لغاية لانضمامه لسفراء مؤسسة ساتوك فى كأس العالم للأيتام 2017، مؤكدا أنه حدث فريد وله أبعاد إنسانية وخيرية يحبذها ويتمنى المشاركة فيها باستمرار، لأنه أمر طيب للغاية يساعد الأطفال الأيتام على تغيير مسار حياتهم وشعورهم بالاهتمام فى جانب جديد فى حياتهم الاجتماعية والعملية، لاسيما أن منهم من يملك الإمكانيات، ولكنه لا يملك الفرصة التى تساعده على تقديم ما ليه من إمكانيات.

 وقال الحبسى إن نجاح المؤسسة فى النسخة الأولى 2015 بالقاهرة كان أمرا متوقعا نظرا للتنظيم الجيد للمؤسسة والدعم الطيب من النجوم، الذى أتمنى أن يستمروا فى دعم الفكرة لأنها فريدة من نوعها وسيكون لها أثر إيجابى فى المستقبل.

 كانت مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثانى قد نظمت النسخة الأولى من كأس العالم للأيتام بالقاهرة بمشاركة 8 دول هى والمرغب وسوريا والجزائر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة