الإسكان: آخر موعد لحجز وحدات النقابات وشقق الإيجار الأربعاء المقبل

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان الأربعاء المقبل آخر موعد للتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار، والتى تم طرحها فى 10 محافظات، وكذلك وحدات الإسكان الاجتماعى الخاصة بالنقابات، كما حددت الوزارة الأربعاء المقبل أيضا موعدا لحجز 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المخصصة لأعضاء النقابات المهنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مد فترة الحجز بناءً على طلبات المواطنين، لافتاً إلى أن شروط الحجز ألا يزيد دخل التقدم عن 1500 جنيه فى الشهر.

وأضاف "مدبولى"، فى تصريحات صحفية، أنه فى منتصف أكتوبر الماضى تم فتح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات تتوافر فى 10 محافظات، هى: محافظة الإسماعيلية بها 511 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقتى السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس بها 24 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية بها 472 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية بها 31 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط بها 180 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا، ومحافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتين وصالة)بمنطقة بنى مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3 غرف وصالة) بمنطقة العريش حى السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة.