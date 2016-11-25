إحالة سباك للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل خطيب ابنته بالبساتين

كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل المحام العام ،عاملا محبوسا للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بقتل خطيب ابنته السابق، بعدما رفض الزواج منها، ومزق جسده إلى أجزاء معتقدا أنه هتك عرضها.

وأدلى المتهم إبراهيم.م 48 سنة سباك بتفاصيل جريمته قائلاً: بنتي كانت مخطوبة لعامل أسمه كمال 22 سنة وكانت بتحبه واقنعتني اوافق عليه وارتبطوا لأكثر من سنة وفجأة حصلت خلافات مالية بيننا وساب بنتي ومشي".

وأكمل: قبل الواقعة بيومين بنتي اخبرتني أنه ضحك عليها قبل ما يسيبها وهتك عرضها وقام بمعاشرتها جنسياً، فجأة أحسست أن الدنيا دارت بي ولم أشعر بنفسي وانهلت عليها بالضرب واللكمات في كل مكان وأمها قالتلي كده هنتفضح ولازم نشوف حل ولازم نجيبه في البيت ونتكلم معاه يتجوزها".

وتابع المتهم:" بالفعل أرسلت له واستدرجته وعرضت عليه الزواج من ابنتي إلا أنني شعرت أنه يريد التهرب مني ومما كنا قد اتفقنا عليه من قبل وأخبرني أنه يريد الزواج منها دون أن يراعي أية شروط أو مستحقات مالية وضمانات لها، وحصلت بيننا مشادات ومشاجرات وتحدثنا أكثر من ثلاثة ساعات حتى أخبرني أنه لا يريد الارتباط منها".

وأضاف: أحسست بالعجز تجاه هذه الموقف ومحستش بنفسي غير وأنا بجري علي المطبخ وسحبت السكينة وهجمت عليه بالضرب والطعن ومزقت جسده انتقاماً منه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل منزلي بمنطقة ترب اليهود بالبساتين وكتبت شهادة وفاته لأن شرف البنت زي عود الكبريت".

كان مأمور قسم شرطة البساتين، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب ممزقة لأجزاء، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ وبصحبته رجال المباحث، وتم ضبط المتهم، بعد إجراء التحريات وكشف ما سبق من وقائع، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق وأمرت بما سبق.