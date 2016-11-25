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إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقته بدار السلام

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إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقته بدار السلام إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقته بدار السلام

>كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار وائل شبل المحام العام ، عاملاً للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقته الشابة، بأن سدد لها طعنة نافذة بالبطن أودت بحياتها على الفور، وذلك أمام أهالى المنطقة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب سوء سلوك شقيقته.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى المقدم أحمد هدية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بقيام "سامح ح ق " 28 سنة، عامل، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 10698 لسنة 2014، دار السلام، "سلاح ابيض" بالتعدي على شقيقته "نهلة ح ق " 23 سنة، ربة منزل، باستخدام آله حادة محدثا إصابتها بطعنات بالجسم مما أدى إلى وفاتها.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل لشاهدى رؤية هما كلا من "حسين م م" 36 سنة، سائق، و"فارس س ق " 38 سنة، استورجى، واللذان أيدا أقوال الأهالى، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم بمعاونة الاهالى من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوك المجني عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

 


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