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نيابة البدرشين تستعجل تحليل عينة المخدرات لأربعة محتجزين

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نيابة البدرشين تستعجل تحليل عينة المخدرات لأربعة محتجزين نيابة البدرشين تستعجل تحليل عينة المخدرات لأربعة محتجزين

>كتب أحمد الجعفرى

استعجلت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمود حسن رئيس النيابة تقرير تحليل عينة المخدرات الخاصة بـ4 محتجزين بقسم شرطة البدرشين، بعد ورود معلومات بتعاطيهم المواد المخدرة بصحبة متهم توفى منذ عدة أيام داخل حجز الشرطة. 

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من أفراد أسرة المتهم المتوفى داخل قسم البدرشين والذين أفادوا فى التحقيقات، أن رجال الأمن اعتدوا على نجلهم المتوفى داخل الحجز عقب القبض عليه، مستندين فى ذلك لأقوال أحد المحتجزين مع المتهم داخل قسم الشرطة والذى أخُلى سبيله قبل وفاة نجلهم بـ48 ساعة، والذى استدعته النيابة لسماع أقواله وقال إن قوات الامن تعدت على المتهم بالضرب نتيجة لشغبه، إلا أنه سرعان ما عدل عن أقواله مرة أخرى أمام النيابة ونفى تعرض المتوفى للضرب.

وكشفت تحريات المباحث أن المتوفى اعتاد تعاطى المواد المخدرة داخل حجز قسم شرطة البدرشين هو وأربعة متهمين أخرين، وجاء تقرير مفتش الصحة ليثبت أن المتوفى لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، فأمرت النيابة باستدعاء المحتجزين الذين ورد أسمائهم فى تحريات المباحث لسماع أقولهم، فنفوا أمام النيابة ما جاء بالتحريات بشأن تعاطيهم مخدر الهيروين داخل الحجز، فأمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعى لبيان صحة أقوالهم.

 


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