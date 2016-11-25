مصرع عامل سقط من أعلي مبني بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من منزل تحت الإنشاء، بقرية إدقاق المسك، التابعة لمركز مطاي بشمال المنيا.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مطاي، بورود إشارة من المستشفي العام بوصول عركي حسانين أحمد 28 سنة، مقيم بقرية طوخ الخيل، عامل خرسانة، وبه إصابات خطيرة توفي علي آثرها .

وبانتقال الرائد محمود الضبع رئيس مباحث مركز مطاي تبين سقوط المتوفي من أعلي منزل تحت الإنشاء، بقرية إدقاق المسك، أثناء القيام بأعمال الخرسانة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة الدكتور أشرف يعقوب مدير إدارة مطاي الصحية، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب نتيجة نزيف داخلي نتج عنه تهتك بالكبد والطحال، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.